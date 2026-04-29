ファーム・リーグのオイシックスは２９日、元ロッテの国吉佑樹投手の入団を発表した。国吉は秀岳館高（熊本）から０９年育成ドラフトで横浜（現ＤｅＮＡ）に入団。１１年に支配下選手となった。２１年のシーズン途中でロッテにトレード移籍。昨季終了後に戦力外となり、今季はメキシコリーグ・サルティーヨでのプレーを目指したが、腰痛などの理由で戦力外となって帰国していた。ＮＰＢ通算成績は３１３試合、２６勝３１敗６