Image: Amazon これは心踊るッ！ 腕が欲しがるッ！タフな腕時計として幅広い層に人気の「G-SHOCK」。ある意味定番中の定番で、G-SHOCKと言えば、あぁ、あのデザインねってすぐに浮かんでくると思いますが、今僕が気になっているのがこれ。 [カシオ] ジーショック GMW-B5000D-1JF 67,760円 Amazonで見るPR 「GMW-B5000D-1JF」、フルメタル化されたG-SHOCKで