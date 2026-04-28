高級和菓子「陸乃宝珠」に使われるマスカット・オブアレキサンドリアの収穫が岡山市南区にある源 吉兆庵の自社農園で始まりました。 【写真を見る】高級和菓子に使われるマスカット・オブアレキサンドリアの収穫始まるメーカーの自社農園で【岡山】 つややかに実った翡翠色の実が輝きます。岡山市北区に本社を置く源 吉兆庵では、和菓子に使うマスカットを安定して確保するため2014年から自社農園で栽培を行ってい