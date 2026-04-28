助けてほしいと泣きつく男の子。ヨカさんはどう対処した？【漫画】本エピソードを読む／「ボク怖いの」見知らぬ小学生に突然助けを求められ主婦が取った行動とは？育児と仕事を両立しながら、日々の“ワーママあるある”を漫画で発信しているヨカ(@yoka9003)さん。彼女が経験した出来事をコミックエッセイにし、読者の間で話題を呼んでいる。あなたならどうする？_P02男の子が言う「知らない車」とは一体誰の車なのか？あなたなら