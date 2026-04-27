Mizkanは4月15日より、「金のつぶ たれだけたっぷり! たまご醤油たれ190ml」をミツカン公式通販にて販売している。ミツカン「金のつぶ たれだけたっぷり!たまご醤油たれ190ml」「金のつぶ たれだけたっぷり! たまご醤油たれ190ml」は、たまご醤油をベースにしたまろやかでコクのある味わいのたれ。たっぷり使えるボトル入りで、納豆のたれとしてはもちろん、たまごかけご飯や釜玉うどん、漬けサーモンなど幅広い料理に使用すること