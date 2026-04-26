【モデルプレス＝2026/04/26】5人組アーティスト・Da-iCE（ダイス）が、2027年にドーム公演を開催することが発表された。4月26日に北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナにて開催されたツアーファイナル公演「Da-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-」本編終了後に明らかとなった。【写真】大物芸能人がDa-iCEライブにサプライズ登場◆Da-iCE、初単独ドーム公演開催Da-iCEの公式YouTubeチャンネルをはじめとした配信プラットフォ