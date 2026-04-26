26日午前7時半ごろ、天童市蔵増の住宅敷地内の畑でクマ1頭が目撃されました。現場は天童市西部の住宅地で、一帯ではその後もクマの目撃が相次ぎました。警察と市によりますと、クマの体長はおよそ1メートルで、南に向かって立ち去ったということです。目撃情報を受けて、警察と市の職員は周辺のパトロールを行いましたがクマの姿は確認されず、人や建物などへの被害もありませんでした。警察は、クマを見かけた場合は