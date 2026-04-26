【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Perfumeの2025年のアリーナツアー＆東京ドーム公演を完全収録した映像作品『Perfume ZO/Z5 Anniversary “ネビュラロマンス” －完全版－』（5月27日リリース）のティザー映像が公開された。 ■アリーナツアーおよび東京ドーム公演をそれぞれ単体で楽しめる通常盤も同時リリース 映像作品『Perfume ZO/Z5 Annive