「キャベツとたこのペペロンチーノ」【画像で見る】 キャベツの歯ごたえと赤唐辛子が良いアクセント「キャベツとたこのペペロンチーノ」パスタを作ると、大鍋にたっぷりのお湯を沸騰させて麺を茹でてザルで湯切りをして、フライパンでソースを作って…と案外時間も手間もかかるもの。しかし、今回ご紹介するペペロンチーノのレシピならフライパン1つでソースも麺も一緒に調理できます。使うコンロも洗い物も減らせてとっても気軽に