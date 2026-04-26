フライパン1つでスピードパスタ！「キャベツとたこのペペロンチーノ」
【画像で見る】 キャベツの歯ごたえと赤唐辛子が良いアクセント「キャベツとたこのペペロンチーノ」
パスタを作ると、大鍋にたっぷりのお湯を沸騰させて麺を茹でてザルで湯切りをして、フライパンでソースを作って…と案外時間も手間もかかるもの。しかし、今回ご紹介するペペロンチーノのレシピならフライパン1つでソースも麺も一緒に調理できます。使うコンロも洗い物も減らせてとっても気軽にパスタが作れちゃいます！
■キャベツとたこのペペロンチーノ
【材料・2人分】
スパゲッティ（1.6mm、ゆで時間7分のもの）...160g
ゆでだこの足...150g
キャベツ...大2枚
にんにくのみじん切り...小2片分
赤唐辛子の小口切り...1〜2本分
オリーブ油 塩 粗びき黒こしょう
【作り方】
1．キャベツは細切りにする。たこは薄いそぎ切りにする。
2．フライパンにオリーブ油大さじ1を弱火で熱し、にんにく、赤唐辛子を焦がさないように炒める。香りが立ったら、水2カップ、塩小さじ2/3を入れ、スパゲッティを半分に折って加えてふたをし、強めの中火にする。
3．煮立ったら麺をほぐしながら混ぜ、再びふたをして弱めの中火にして約7分蒸し煮にする（途中、2〜3度混ぜる）。
4．ふたを取ってキャベツ、たこを加え、強めの中火にして水分をとばすように炒める。オリーブ油大さじ1/2を回し入れ、粗びき黒こしょう少々をふる。
（1人分456kcal／塩分2.4g）
＊ ＊ ＊
パスタを茹でる鍋がふきこぼれないように注意しながら、パスタの具を焦がさないように調理する…そんな大変さからも解放されるレシピです。
レシピ考案／武蔵裕子 撮影／郄杉 純 スタイリング／浜田恵子 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子