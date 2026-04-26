2026年11月に公開される山崎貴監督による「ゴジラ−0.0」のファーストティザー映像がこのほど公開され、一部のミリタリーマニアの間で話題になっている。その映像の中で、戦時中に世界最高水準の飛行艇として知られた「二式大艇」が登場したからだ。接近するゴジラから、海面を滑って逃げる二式大艇。そんな迫力満点の二式大艇の開発史を綴った「新装解説版最後の二式大艇」(碇義朗著、光人社NF文庫)が注目されている。川西航空