国民的大女優として活躍し続けている綾瀬はるか（41才）。長く愛されるのはどうしてなのか──。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが分析します。【写真】空港を出る全身黒の綾瀬はるか、直後に出てきたジェシー、車に乗り込む姿など常に全力投球で凜としていて真っすぐ通った芯4月17日に公開された主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』のPRのため、『しゃべくり007 2時間SP』や『ぐるナイ 綾瀬はるか・細田佳央太