改正の議論が進む「再審法」のあるべき姿について、滋賀県・日野町事件の遺族が大阪で開かれたシンポジウムで「検察官の即時抗告を禁止すべき」などと訴えました。 （阪原弘次さん）「再審法改正、証拠の全面開示、検察官の即時抗告を禁止する。これが改正されたら、多くの人が救われる」 こう訴えるのは、再審が決まった日野町事件で服役中に亡くなった阪原弘さんの長男・弘次さんです。 ２５日午後、大阪大学で開かれ