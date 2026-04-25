◆パ・リーグオリックス４―２日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）日本ハムは首位・オリックスに敗れ、前カードから３連敗を喫し、借金は今季ワーストタイの３となった。先発の北山は初回１死一、三塁のピンチを招き、４番・太田に右翼線へ先制二塁打を浴びると、１―１の５回２死一、二塁から再び太田に中越えの２点二塁打で勝ち越しを許した。５回７安打３失点、９９球で降板。２敗目を喫した。打線は５回２死三塁で清