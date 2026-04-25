この連載では、投資にまつわる疑問・お悩みに、SBIネオトレード証券の担当者が答えます。今回取り上げるのは「株式投資をしている人が亡くなった場合、相続はどうなる？」です。○証券会社への連絡から始まる相続手続きの流れ――株式や投資信託を保有している人が亡くなった場合、一般的にどのような流れで相続手続きが進むのでしょうか?まずは、お亡くなりになられた方の証券口座がある金融機関に、相続人の代表者が連絡をします