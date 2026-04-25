【モデルプレス＝2026/04/25】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が4月24日までに、自身のInstagramを更新。日本で撮影されたプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】22歳K-POP人気メンバー「オーラ隠しきれてない」美スタイル輝く日本降臨ショット◆IVEユジン、日本降臨ショットを多数投稿ユジンは、ジーンズにラフなジャケットというカジュアルなコーディネートでのショットを複数枚投稿