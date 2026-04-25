生い立ちや職場環境などの影響もあり、37歳でうつ病になった女性。その後、21歳上の夫も同じ病に。夫婦は仕事を辞め、自宅で療養生活を送った。時は流れ、80代になった夫は12時間徘徊するなど認知症の症状が悪化したが、66歳になった女性は現在も献身的な介護を続けている。その理由とは――。（後編／全2回）【前編のあらすじ】松竹夏子さん（仮名・現在66歳）は、家庭内いじめを受けて育った。男の子が欲しかった両親からは「お