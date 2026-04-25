ハワイアン航空は、航空連合のワンワールドに加盟した。ハワイアン航空は、ハワイ諸島内外で1日約230便を運航し、2025年には1,100万人以上が利用した。ロサンゼルス、ニューヨーク/ジョン・F・ケネディ、シアトル、シドニー、東京といったワンワールドの主要ハブを含め、アジア、北米、南太平洋の主要都市とハワイを結んでいる。ハワイ諸島発着や域内路線で最大規模のネットワークを通じ、ハワイと世界とのつながりを強化する。ワ