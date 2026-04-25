きょう未明、東京・大田区で住宅4棟が燃える火事があり、1人がけがをしました。きょう午前0時すぎ、大田区田園調布の2階建て住宅で「近所の家が燃えている」と119番通報がありました。東京消防庁によりますと、消防車など34台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、住宅4棟が焼けたということです。警視庁によりますと、火元とみられる家に住む90代の男性がけがをしましたが、病院に運ばれた際は意識はあった