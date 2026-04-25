「第173回天皇賞・春」（5月3日、京都）に出走するエヒト（牡9＝森秀）が24日、栗東で1週前追い切りを行った。開門直後に坂路単走で、しまい重点に4F54秒3〜1F12秒1。清水亮助手は「全体時計は出していないけど2走前からずっと在厩だし、精神面も考慮して、やり過ぎずスイッチを切らさずの調教」と意図を説明。「1週前としては問題なく調教できました」とうなずいた。今年2走はAJC杯3着、日経賞4着と好走。「国内でコンスタン