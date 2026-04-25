虎の“村上様”が先陣を切る。チームの連敗ストップを期して25日の広島戦（甲子園）に先発する村上頌樹投手（27）は24日、甲子園球場で調整。「連敗もあれば、連勝することもある。重く捉えず、しっかり準備して臨みたい」と泰然自若の姿勢を貫いた。投手陣が低調だった直近2試合は、計29安打を浴びて23失点。自身の対広島戦は昨年5月30日から4連勝中で、昨季からチームの連敗中に9度登板し8度で連敗を止めた“連敗ストッパー”