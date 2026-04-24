「SUPEREIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPEREIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、昨年1年を振り返った。お笑いトリオ「オテンキ」のり（47）とともに、パーソナリティーを務めた。同局番組に生出演するのは、「関ジャニ∞のレコメン！〜あれから8年スペシャル〜」以来、6年ぶり。のりは「僕も横山君のドラマを結構、見させてもらっているんですけど」と告白。「くせの（役）がいいですよね。僕