24日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、アウトサイドヒッターの山城愛心（27）と城戸うらん（24）、ミドルブロッカーの田口絢佳（27）、リベロの船田芽依（24）の計4選手の現役引退、リベロの内山優衣（24）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 香川県出身の山城は筑波大学を卒業後、2021年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズへ入団