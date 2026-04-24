24日（金）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、アウトサイドヒッターの山城愛心（27）と城戸うらん（24）、ミドルブロッカーの田口絢佳（27）、リベロの船田芽依（24）の計4選手の現役引退、リベロの内山優衣（24）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

香川県出身の山城は筑波大学を卒業後、2021年にＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズへ入団。2シーズン在籍した後、2023年に岡山へ加入した。在籍3季目となる今シーズンはチームの副キャプテンに就任。SVリーグ女子のレギュラーシーズン（RS）では24試合にベンチ入りし、73得点を獲得した。

奈良県出身の城戸は大阪国際滝井高校を卒業後、2020年に岡山へ入団。在籍6季目となる今シーズンは、SVリーグ女子のRS7試合でベンチ入りし、5得点を挙げた。

宮崎県出身の田口は東九州龍谷高校を卒業後、2017年に岡山へ入団。在籍9季目となる今シーズンは、SVリーグ女子のRS11試合でベンチ入りし、25得点を獲得した。

愛媛県出身の船田は松山東雲高校を卒業後、2020年に岡山へ入団。在籍6季目となる今シーズンは、SVリーグ女子のRS25試合でベンチ入りを果たした。

佐賀県出身の内山は長崎国際大学を卒業後、2024年に岡山へ入団。在籍2季目となる今シーズンは、SVリーグ女子のRS14試合でベンチ入りしていた。

5選手はクラブを通してコメントしている。

■山城愛心

「日頃より温かいご支援、ご声援をありがとうございます。バレーボールを始めて20年、今季をもって現役を引退することを決断いたしました。楽しくて始めたバレーボールですが、振り返ると競技生活は楽しいこと以上に苦しいことの方が多かったように思います。頑張りたい気持ちと諦めてしまいたい気持ちがぶつかり合う日々の中でも前を向いて走り続けることができたのは、家族だけでなく、バレーボールを通して出会えたかけがえのない仲間や尊敬できる先生方、そしてどんな時も温かく声をかけ続けてくださったファンの皆様の存在があったからです。多くの方に支えられ、活かされてきた競技人生だったと感じています。また、自分の弱さと向き合うことの大切さや、人と人との想いのつながりが生み出す力の素晴らしさなど、人生において大切なことを学び、成長することができました。これからはこれまでの経験を活かし、次のステージに向けて頑張っていきます。本当にありがとうございました」

■城戸うらん

「いつも温かい応援ありがとうございます。この度、現役を引退することを決断いたしました。この6年間は、決して順風満帆な道のりではありませんでしたが、監督をはじめ素敵な仲間に恵まれ多くの支えの中で自分自身大きく成長することができました。どんな時でも変わらず応援し続けてくださったファンの皆さまには感謝してもしきれません。まだまだ岡山シーガルズは成長途中です。これからも変わらぬ温かい応援をよろしくお願いします」

■田口絢佳

「いつも岡山シーガルズを応援していただきありがとうございます。今シーズンをもって現役を引退する決断をいたしました。このチームでたくさんの方々に活かされ育てていただきながら、仲間と想いを通わせがむしゃらにバレーボールができたことは、私の人生の財産です。どんな時も味方でいてくださるファンの皆さんの声援や温かい言葉が本当に力と勇気になりました。これまで支えてくださった全ての皆様、本当にありがとうございました！引き続き、岡山シーガルズの応援を宜しくお願いいたします」

■船田芽依

「いつも沢山の応援ありがとうございます！2025-26シーズンを持ちまして、現役を引退することを決断しました。

監督を始め、チームメイト、スタッフ、携わって下さった方々の支えもあり最後までバレーボールと真摯に向き合う事ができ、人としての在り方を沢山学ぶことができました。またチームがしんどい時でも背中を押して応援して下さったファンの方々には何度も勇気をもらい、今シーズンも最後まで走り抜けることができました。約7年温かい応援をありがとうございました！これからも岡山シーガルズの応援をよろしくお願いします！」

■内山優衣

「日頃から沢山の温かい応援ありがとうございます。今シーズンをもって岡山シーガルズを退団することを決断しました。トライアウトを経てチームに入団させていただき、SVリーグというトップレベルでバレーボールができたことに感謝の気持ちでいっぱいです。2シーズンと短い期間でしたが、沢山の経験をさせて頂き、私を大きく成長させてくれました。このチームで過ごした時間は私にとって大きな財産です。どんな時も温かい応援で背中を押してくださったファンの皆様、本当にありがとうございました。ここでの経験を次のステージに活かして、更に成長した姿を皆様にお見せできるよう日々精進していきます。今後とも応援よろしくお願いします」