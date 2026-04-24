いよいよ5月1日に日米同時公開される『プラダを着た悪魔２』。米ニューヨークで行われたプレミアで、前作に続いて鬼編集長ミランダ・プリーストリーを演じたメリル・ストリープが、役柄さながらにエミリー・ブラントのドレスをチェックする姿が話題を集めている。【写真】メリル・ストリープも釘付け！エミリー・ブラントの豪華ドレス姿現地時間4月20日、リンカーン・センターにて『プラダを着た悪魔２』のプレミアイベント