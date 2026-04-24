番記者さんが『Jの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は『番記者が語るブラウブリッツ秋田の“崩れない強さ”の正体』について語る動画となります。◯出演竹内松裕｜秋田サッカーレポート佐藤功｜J論チャンネル◯関連LIVEJ2J3EAST-Aの行方を占う。秋田×栃木SC番記者対談