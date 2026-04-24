世界気象機関（WMO）は4月24日、2026年半ばからエルニーニョ現象が発生する見通しを示しました。これにより、世界の気温や降水パターンに影響が及ぶとしています。予測によりますと、今後3カ月の間、世界のほぼ全域で陸地の地表温度が平年を上回る見込みで、降水パターンについては地域ごとの差が生じるとされています。（提供/CGTN Japanese）