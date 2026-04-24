トルコの高速道路でドライバーが目撃したのは、ひっくり返った車。事故の一部始終が、ドライブレコーダーに記録されていました。水しぶきをあげて走る車。次の瞬間、突然スリップして中央分離帯に衝突し、ひっくり返りながら回転。ドライバーは急ハンドルで破片を回避。危うく巻き込まれるところでした。事故直後の様子を見ると、中央分離帯に駆け寄った人たちの姿が。地元のメディアによりますと、車に乗っていた人がけがをして病