ヘンリー王子とメーガン妃は、先週のオーストラリア訪問後に関係者から「詐欺師」と批判されており、今回の訪問で夫妻は５３０万ポンド（約１０００万ドル＝約１５億９０００万円）もの利益を得た可能性があるという。英紙エクスプレスが２３日、報じたヘンリー王子夫妻は先週にオーストラリアを４日間の日程で訪問して小児病院、退役軍人美術館、女性支援センターなどを訪れた。だが現地のスカイニュース・オーストラリアの司