飯塚オートのSG「第45回オールスター」が開幕した。10Rを制したのは地元の若手、村瀬月乃丞（23）。試走は金子大輔と同じ3.30。3周目で先頭を奪い、金子大輔、長谷晴久との競り合いを制した。若手の仲間に「やったな」と肩を叩かれると「最高！めっちゃいい」と笑った。青山周平に調整のアドバイスをもらい、その通りに仕上げたところ、乗り心地が一変した。「ヘッド周りを見てもらった。全然変わりました。足周りが良くな