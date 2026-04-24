Homecomingsが、タイのレコードショップ・CD COSMOS主催のYouTube企画『COSMOS Session』に出演し、ライブセッション映像がタイのYouTubeチャンネルより公開されたことをアナウンスした。本映像は、2025年10月に開催された初のタイ公演＜Homecomings Live in Bangkok＞の際に現地で収録されたものだ。レコードショップの店内ならではの空気感のなか、「every breath」「US / アス」「ラプス」「angel near you」の計4曲を披露。バ