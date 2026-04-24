森山直太朗が、TBS系金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の主題歌である「愛々」のMVを5月1日にプレミア公開することを発表した。本ドラマは、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。またプロデューサ