森山直太朗、主演・岡⽥将⽣のドラマ『⽥鎖ブラザーズ』主題歌「愛々」のMV公開決定
森山直太朗が、TBS系金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の主題歌である「愛々」のMVを5月1日にプレミア公開することを発表した。
本ドラマは、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。またプロデューサーは、映画『ラストマイル』や、ドラマ『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』など、クライムサスペンスの名手としてドラマファンから支持を受ける新井順子。主演は岡田将生が務めている。
そんなドラマの主題歌である「愛々」のMVは、全編オール奄美大島ロケで撮影され、監督を務めたのは、『ロマンティーク』、『生きている』、『さりとて商店街』で森山直太朗MV作品を手掛けたQQQ監督が務めた。公開日時は、ドラマ放送の直前の時間となる5月1日21時30分とのことなので、MVとドラマ『田鎖ブラザーズ』を続けてリアルタイム視聴してみてはいかがだろうか。
森山は現在、2025年10月にリリースしたコンセプトアルバムを引っさげた全国ツアー＜森山直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「弓弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞を開催している。
◾️「愛々」
2026年4月18日（土）リリース
配信：https://naotaromoriyama.lnk.to/aiai
▼楽曲クレジット
作詞・作曲：森山直太朗
編曲：原摩利彦・須原杏
◾️TBS系⾦曜ドラマ『⽥鎖ブラザーズ』
［放送⽇時］毎週⾦曜よる10:00〜10:54
［出演者］
⽥た鎖ぐさり 真まこと 岡⽥将⽣
⽥た鎖ぐさり 稔みのる 染⾕将太
宮藤くどう 詩し織おり 中条あやみ
⽯坂いしざか 直なお樹き 宮近海⽃
⽥た鎖ぐさり 朔さく太た郎ろう 和⽥正⼈
津⽥つだ 雄ゆう⼆じ 飯尾和樹（ずん）
⾟島からしま 貞さだ夫お ⻑江英和
◯
茂⽊もぎ 幸ゆき輝てる ⼭中崇
⾟島からしま ふみ 仙道敦⼦
⾜利あしかが 晴はる⼦こ 井川遥
⼩こ池いけ 俊しゅん太た 岸⾕五朗
［スタッフ］
製作 ＴＢＳスパークル
ＴＢＳ
脚本 渡辺啓
⾳楽 富貴晴美
主題歌 森⼭直太朗『愛々』（ユニバーサル ミュージック）
演出 ⼭本剛義（『⽯⼦と⽻男―そんなコトで訴えます？―』『最愛』『海に降る』『絆~⾛れ奇跡の⼦⾺~』、映画「家族のはなし」など）
坂上卓哉（Netflix「俺のこと、なんか⾔ってた？」『不適切にもほどがある！』『対岸の家事〜これが、私の⽣きる道！〜』など）
川⼝結（『まどか26 歳、研修医やってます！』）
撮影監督 宗賢次郎（映画「レンタル・ファミリー」「＃拡散」「遠い⼭なみの光」「ある男」「すばらしき世界」、『フェンス』など）
プロデュース 新井順⼦
（『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』『下剋上球児』『９ボーダー』『海に眠るダイヤモンド』、映画「ラストマイル」など）
編成 ⾼柳健⼈
吉藤芽⾐
［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/TAGUSARI_bros/
［公式Ｘ］@tagusari_tbs
［公式Instagram］tagusari_tbs
［公式TikTok］@tagusari_tbs
ハッシュタグは＃⽥鎖ブラザーズ
▼配信スケジュール
［TVer/TBS FREE］
第１話と各話放送終了直後から最新話を無料配信
［U-NEXT］
各話放送終了直後から最新話を配信
◾️＜森⼭直太朗 Two jobs tour 2025〜26『あの世でね』〜「⼸弦葉」と「Yeeeehaaaaw!」〜＞
特設サイト：https://naotaro-tour.com/anoyodene/
2026年
4⽉25⽇（⼟）⼭⼝・三友サルビアホール（防府市公会堂）【Yeeeehaaaaw!】
4⽉26⽇（⽇）広島・東広島芸術⽂化ホール くらら ⼤ホール【⼸弦葉】
4⽉29⽇（⽔祝）宮城・東北⼤学百周年記念会館 川内萩ホール【⼸弦葉】
5⽉2⽇（⼟）新潟 ⻑岡市⽴劇場 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
5⽉3⽇（⽇）富⼭ 新川⽂化ホール（ミラージュホール）【Yeeeehaaaaw!】
5⽉8⽇（⾦）⾹川 サンポートホール⾼松 ⼤ホール【Yeeeehaaaaw!】
5⽉9⽇（⼟）愛媛 しこちゅ〜ホール（四国中央市市⺠⽂化ホール）⼤ホール 〜おり
がみ〜【Yeeeehaaaaw!】
5⽉16⽇（⼟）⼭形 やまぎん県⺠ホール（⼭形県総合⽂化芸術館）【Yeeeehaaaaw!】
5⽉17⽇（⽇）福島 ふくしん夢の⾳楽堂（福島市⾳楽堂）⼤ホール【⼸弦葉】
5⽉22⽇（⾦）岡⼭ 岡⼭芸術創造劇場 ハレノワ ⼤劇場【Yeeeehaaaaw!】
5⽉23⽇（⼟）⿃取 ⽶⼦市公会堂【Yeeeehaaaaw!】
5⽉29⽇（⾦）東京 浅草公会堂【Yeeeehaaaaw!】
6⽉5⽇（⾦）福井 福井県⽴⾳楽堂 ハーモニーホールふくい ⼤ホール【⼸弦葉】
6⽉12⽇（⾦）神奈川 カルッツかわさき【Yeeeehaaaaw!】
6⽉19⽇（⾦）⻑野 レザンホール（塩尻市⽂化会館）【Yeeeehaaaaw!】
6⽉21⽇（⽇）京都 京都コンサートホール ⼤ホール【⼸弦葉】
6⽉22⽇（⽉）⼤阪 新歌舞伎座【Yeeeehaaaaw!】
◆追加公演
6⽉22⽇（⽉）⼤阪 新歌舞伎座【Yeeeehaaaaw!】
7⽉3⽇（⾦）東京 NHKホール【Yeeeehaaaaw!】
※各公演の他チケット先⾏・⼀般発売⽇や今後のツアースケジュール、その他詳細については随時更新されますので、ツアー特設サイトをご確認ください。
チケット料⾦：8,500円（税込）
※券種：指定席
※⼊場制限：3歳以下⼊場不可／４歳以上チケット必要
▼追加公演先行スケジュール
プレイガイド最速先行
受付期間 4/24（金）12:00〜5/6（水・祝）23:59
入金期間：5/9（土）18:00 〜 5/13（水）23:59
先行受付URL：https://w.pia.jp/t/naotaro-two-jobs-tour/
チケットに関してのお問い合わせ：チケットぴあ https://t.pia.jp/help/
関連リンク
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