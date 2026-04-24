◾️TBS系⾦曜ドラマ『⽥鎖ブラザーズ』

［放送⽇時］毎週⾦曜よる10:00〜10:54

［出演者］

⽥た鎖ぐさり 真まこと 岡⽥将⽣

⽥た鎖ぐさり 稔みのる 染⾕将太

宮藤くどう 詩し織おり 中条あやみ

⽯坂いしざか 直なお樹き 宮近海⽃

⽥た鎖ぐさり 朔さく太た郎ろう 和⽥正⼈

津⽥つだ 雄ゆう⼆じ 飯尾和樹（ずん）

⾟島からしま 貞さだ夫お ⻑江英和

◯

茂⽊もぎ 幸ゆき輝てる ⼭中崇

⾟島からしま ふみ 仙道敦⼦

⾜利あしかが 晴はる⼦こ 井川遥

⼩こ池いけ 俊しゅん太た 岸⾕五朗

［スタッフ］

製作 ＴＢＳスパークル

ＴＢＳ

脚本 渡辺啓

⾳楽 富貴晴美

主題歌 森⼭直太朗『愛々』（ユニバーサル ミュージック）

演出 ⼭本剛義（『⽯⼦と⽻男―そんなコトで訴えます？―』『最愛』『海に降る』『絆~⾛れ奇跡の⼦⾺~』、映画「家族のはなし」など）

坂上卓哉（Netflix「俺のこと、なんか⾔ってた？」『不適切にもほどがある！』『対岸の家事〜これが、私の⽣きる道！〜』など）

川⼝結（『まどか26 歳、研修医やってます！』）

撮影監督 宗賢次郎（映画「レンタル・ファミリー」「＃拡散」「遠い⼭なみの光」「ある男」「すばらしき世界」、『フェンス』など）

プロデュース 新井順⼦

（『アンナチュラル』『ＭＩＵ４０４』『最愛』『下剋上球児』『９ボーダー』『海に眠るダイヤモンド』、映画「ラストマイル」など）

編成 ⾼柳健⼈

吉藤芽⾐

［公式サイト］https://www.tbs.co.jp/TAGUSARI_bros/

［公式Ｘ］@tagusari_tbs

［公式Instagram］tagusari_tbs

［公式TikTok］@tagusari_tbs

ハッシュタグは＃⽥鎖ブラザーズ

▼配信スケジュール

［TVer/TBS FREE］

第１話と各話放送終了直後から最新話を無料配信

［U-NEXT］

各話放送終了直後から最新話を配信