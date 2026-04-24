ヤマト運輸は、4月24日から、ヤマト運輸とサンリオのハローキティとのオリジナルのコラボレーション商品をオンライン限定で発売する。2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」では、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施し、多くの応募とオリジナルのコラボレーション商品の販売を望む声が多数寄せられた。そんな消費者の声に応えて、キャンペーン賞品とは別に、オリジナルのコラボレ
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