ヤマト運輸、サンリオのハローキティとのオリジナルコラボ商品をオンライン限定で発売
ヤマト運輸は、4月24日から、ヤマト運輸とサンリオのハローキティとのオリジナルのコラボレーション商品をオンライン限定で発売する。
2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」では、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施し、多くの応募とオリジナルのコラボレーション商品の販売を望む声が多数寄せられた。そんな消費者の声に応えて、キャンペーン賞品とは別に、オリジナルのコラボレーション商品4アイテム（全12種類）を新たに用意した。
ランチトートやポーチなど、普段使いできる商品ラインアップを取り揃えている。自身での普段使いはもちろん、大切な人への贈り物としても活用できる。
「ランチトート」は、お弁当やちょっとした外出に大活躍。マチが広くて使いやすい、普段使いにぴったりな可愛いトートバッグとなっている。
「ポーチ」は、コスメや小物をスッキリ収納できる。バッグの中を整理しやすく、使い勝手抜群のポーチとのこと。
「アクリルチャーム」は、バッグやポーチのワンポイントに！クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引く、全種類集めたくなるチャームとなっている。
「ダイカットシール」は、手帳やスマホケースに貼って自分好みにアレンジできる。
［小売価格］
ランチトート：2750円
ポーチ：2310円
アクリルチャーム：880円
ダイカットシール：550円
（すべて税込）
［発売日］4月24日（金）
ヤマト運輸＝https://www.kuronekoyamato.co.jp
サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp