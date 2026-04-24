ヤマト運輸は、4月24日から、ヤマト運輸とサンリオのハローキティとのオリジナルのコラボレーション商品をオンライン限定で発売する。

2月10日から実施した「宅急便50周年贈り物大作戦！」では、ハローキティとの限定コラボレーショングッズの抽選プレゼント企画を実施し、多くの応募とオリジナルのコラボレーション商品の販売を望む声が多数寄せられた。そんな消費者の声に応えて、キャンペーン賞品とは別に、オリジナルのコラボレーション商品4アイテム（全12種類）を新たに用意した。

ランチトートやポーチなど、普段使いできる商品ラインアップを取り揃えている。自身での普段使いはもちろん、大切な人への贈り物としても活用できる。



「ランチトート」

「ランチトート」は、お弁当やちょっとした外出に大活躍。マチが広くて使いやすい、普段使いにぴったりな可愛いトートバッグとなっている。



「ポーチ」

「ポーチ」は、コスメや小物をスッキリ収納できる。バッグの中を整理しやすく、使い勝手抜群のポーチとのこと。



「アクリルチャーム」

「アクリルチャーム」は、バッグやポーチのワンポイントに！クロネコとハローキティの仲良しデザインが目を引く、全種類集めたくなるチャームとなっている。



「ダイカットシール」

「ダイカットシール」は、手帳やスマホケースに貼って自分好みにアレンジできる。

［小売価格］

ランチトート：2750円

ポーチ：2310円

アクリルチャーム：880円

ダイカットシール：550円

（すべて税込）

［発売日］4月24日（金）

ヤマト運輸＝https://www.kuronekoyamato.co.jp

サンリオ＝https://corporate.sanrio.co.jp