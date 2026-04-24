エンは4月15日、2026年3月度の「『エン派遣』三大都市圏 募集時平均時給レポート」を公開した。同レポートは、3月に『エン派遣』に掲載された求人情報から募集時の平均時給を集計したもの。対象エリアは関東・東海・関西。三大都市圏平均時給推移2026年3月度の三大都市圏平均時給は1,708円(前月比-1円、前年同月比+9円)と、42ヵ月連続で前年同月を上回る結果に。エリア別にみると、関東が1,796円、東海は1,496円、関西は1,529円だ