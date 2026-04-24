減少していると言われる日本タンポポが、一面に咲き誇るスポットが大仙市にあります。“タンポポ博士”と呼ばれる男性が栽培していて見るだけでなく、意外な楽しみ方があるそうなんです。関円花アナウンサーのリポートです。※この記事は動画をご覧ください。※4月24日午後6時15分のABS news every.でお伝えします