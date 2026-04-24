焼肉チェーンの安楽亭は、毎月29日に実施している「肉の日」企画をゴールデンウィークに合わせて延長し、「肉の日祭」を4月24日から5月6日までの13日間開催する。以下、記事中の価格はすべて税込表記。定番焼肉の特価販売、人気大皿メニューの550円割引、小学生向け食べ放題の特別価格1,129円など、家族やグループ利用を想定した施策を展開する。【この記事の画像をすべて見る】〈「ファミリーカルビ」と「ファミリーロース」が特