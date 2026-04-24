【安楽亭】GW期間は「肉の日祭」を特別延長　定番焼肉が特価、大皿が550円割引、小学生食べ放題1,129円の３施策

焼肉チェーンの安楽亭は、毎月29日に実施している「肉の日」企画をゴールデンウィークに合わせて延長し、「肉の日祭」を4月24日から5月6日までの13日間開催する。以下、記事中の価格はすべて税込表記。

定番焼肉の特価販売、人気大皿メニューの550円割引、小学生向け食べ放題の特別価格1,129円など、家族やグループ利用を想定した施策を展開する。

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〈「ファミリーカルビ」と「ファミリーロース」が特価に〉

定番焼肉の特価販売では、「ファミリーカルビ」通常638円を319円、「ファミリーロース」を通常759円を429円で提供する。

〈大皿メニューが550円引き〉

人気の大皿メニューが500円引きとなり、「カルビ三昧盛り」は税通常3,058円から2,508円に、「人気盛り」は通常3,828円から3,278円に、「セレクト4種盛り」は通常4,708円から4,158円になる。

〈小学生は食べ放題３コースが1,129円〉

「こどもの日」に合わせた施策として、小学生は食べ放題コースを1,129円で利用できる。「ベーシックコース」(3,938円)、「デラックスコース」(5,478円)、「プライムコース」(7,458円)が対象となる。

〈開催概要〉

実施期間:2026年4月24日(金)〜5月6日(水)

実施店舗:焼肉レストラン安楽亭(コスモス店･ぼたん店を除く)

利用方法:

クーポン対象商品は、注文時に卓上タブレットでクーポン番号を入力するか、従業員へクーポン画面を提示することで利用できる。