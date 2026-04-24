茂木外務大臣は来週からアメリカで開かれるNPT＝核拡散防止条約の再検討会議に、政府代表として国光外務副大臣が出席すると発表しました。茂木敏充 外務大臣「日本の政府代表として一般討論演説を行うため、国光文乃外務副大臣を派遣して、NPT体制の維持・強化に向けて、日本としてのメッセージを国際社会に向けて力強く発信をする予定であります」NPT再検討会議は核軍縮や核の不拡散などに向けた取り組みについて話し合う国