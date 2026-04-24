お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明（54）が22日深夜、TBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）にゲスト出演し、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の裏話を披露した。パーソナリティーの「南海キャンディーズ」山里亮太がMCを務める朝の情報番組で、小木は金曜日レギュラーで出演している。山里からは小木の加入による相乗効果を感謝された。「小木さんが和ませてくれているのが分かっているし