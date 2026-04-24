お笑いコンビ「おぎやはぎ」小木博明（54）が22日深夜、TBSラジオ「JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）にゲスト出演し、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜前9・00）の裏話を披露した。

パーソナリティーの「南海キャンディーズ」山里亮太がMCを務める朝の情報番組で、小木は金曜日レギュラーで出演している。

山里からは小木の加入による相乗効果を感謝された。「小木さんが和ませてくれているのが分かっているし、野呂ちゃんが、小木さん来てから凄くいいです。いきいきしています」。小木の存在で、タレントで女優の野呂佳代が光っているのだという。

すると、ここで小木から毒舌が。「打ち合わせ中、ちょっとつらいからね。女優ぶってるから。“私のアンケート、全然反映されないんだけど”って、凄え不機嫌な感じで」。スタッフからの笑いをマイクが拾った。

山里が慌てて「1回あったけど…」と返すと、小木は「いいじゃないのって」と、野呂をなだめたことを明かした。

野呂はドラマなどでの名脇役ぶりで一躍、人気女優の仲間入り。女優業が多忙の中、コメンテーターも務めている。そんな事情を察してか、山里は「野呂ちゃんは忙しい中、びっしり書いてくるタイプだから。でもあれはDayDay.チームが悪かった、絶対。だって全不採用だったから。そりゃ野呂ちゃんも“え？こんなに頑張ったのに？”って（思う）」と、野呂を必死にフォローした。

小木は「打ち合わせだけで会っているから、分からないのよ。急に不機嫌なまま来るから」と説明。「忙しいから仕方ないのかもしれないけど」と、納得した様子だった。