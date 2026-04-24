この先は、全国的に気温の変化が大きくなる見込みです。28日(火)頃までは最高気温が25℃前後まで上がる所があり、初夏の陽気となりますが、雨の後は一時的に気温が下がりひんやり感じられる日も。日ごとの寒暖差が大きくなりますので、服装は重ね着で調節すると良いでしょう。初夏の陽気もあるがひんやりする日も25日(土)から28日(火)にかけては、最高気温は全国的に平年並みかやや高めとなるでしょう。特に九州から関東は最高気温