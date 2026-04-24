日本発サメ映画『温泉シャーク』『温泉シャーク』の続編『温泉シャーク2 九州大決戦』が、“九州の日”9月4日よりヒューマントラストシネマ渋谷、池袋HUMAXシネマズほかにて全国順次公開されることが決定。メインビジュアルが解禁された。【写真】主人公・速見天満を演じる柴田瑠歌、天満の祖父を演じる勝野洋らキャスト陣2024年夏に全国公開されるやいなや、日本人の癒しの場である温泉に凶暴ザメが出現するという予想を超え