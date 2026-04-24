映画『温泉シャーク』続編が9.4公開 九州全土を巻き込んだ壮絶バトルが展開！
日本発サメ映画『温泉シャーク』『温泉シャーク』の続編『温泉シャーク2 九州大決戦』が、“九州の日”9月4日よりヒューマントラストシネマ渋谷、池袋HUMAXシネマズほかにて全国順次公開されることが決定。メインビジュアルが解禁された。
【写真】主人公・速見天満を演じる柴田瑠歌、天満の祖父を演じる勝野洋らキャスト陣
2024年夏に全国公開されるやいなや、日本人の癒しの場である温泉に凶暴ザメが出現するという予想を超えた設定が話題となり、ミニシアターランキングで初登場1位を記録、2ヵ月以上の異例のロングラン上映を達成した映画『温泉シャーク』。
その熱狂は国内のみならず世界にも飛び火し、北米200館での劇場公開はじめ、ヨーロッパ、アジアでの上映など、世界でも注目を浴びた唯一無二の“温泉×サメ”ムービー。続編では、九州・熊本県小国町（おぐにまち）、さらに九州各地でロケを敢行。九州全土を巻き込んだ壮絶バトルが展開される。
続編のメインビジュアルは、火山から勢いよく飛び出した温泉シャークを、空中で迎え撃つ“マッチョ”（※前作にて観客の理解を超えた存在として話題となった人気キャラクター）とともに、背後には新たな温泉シャークの存在を感じさせる期待感あふれるデザインとなっている。
そして、本作にて主人公・速見天満を演じる柴田瑠歌、天満の祖父を演じる勝野洋をはじめ、前作から続けての出演となる金子清文、内藤正記、藤村拓矢、中西裕胡、椎名すみや、青柳尊哉（声の出演）、板倉光隆（声の出演）ら、第1弾のキャスト陣も発表。
前作に続き、脚本・監督をつとめるのは、鬼才・井上森人。柴田瑠歌、勝野洋、井上森人監督からコメントも到着した。
映画『温泉シャーク2 九州大決戦』は、9月4日より全国順次公開。
柴田瑠歌、勝野洋、井上森人監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柴田瑠歌（速見天満役）
「今回、初主演を務めさせていただいた作品が『温泉シャーク2 九州大決戦』で本当に良かったと感じています！ スタッフ・キャストの皆さん、そしてロケ地・熊本県小国町の皆さんがとても温かく迎えてくださり、安心して撮影に臨むことができました。全力で取り組んだ作品です！ 絶対に！！楽しんでいただけると思いますので、ぜひたくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！」
■勝野洋（速見勇治役）
「今回の映画の舞台が、生まれ故郷の熊本県小国町の杖立温泉というご縁でサメ映画に出演したのですが、予想以上に楽しかったです。怖いやら、楽しいやら、なんだろう、素晴らしい作品になると思います」
■井上森人監督
「前作が想像以上にヒットし、みなさんからの『続編が見たい！』というメッセージを想像以上にいただき、想像以上にクラファンの支援が集まり、想像以上に早いペースで続編『温泉シャーク2 九州大決戦』ができました！ ドラマ、特撮、CG、音楽、ロケーション、サメ、サメ、サメ、全て想像以上にパワーアップしています！ みなさんに背中を押されたせいでできた映画です、絶対に見てください！」
【写真】主人公・速見天満を演じる柴田瑠歌、天満の祖父を演じる勝野洋らキャスト陣
2024年夏に全国公開されるやいなや、日本人の癒しの場である温泉に凶暴ザメが出現するという予想を超えた設定が話題となり、ミニシアターランキングで初登場1位を記録、2ヵ月以上の異例のロングラン上映を達成した映画『温泉シャーク』。
続編のメインビジュアルは、火山から勢いよく飛び出した温泉シャークを、空中で迎え撃つ“マッチョ”（※前作にて観客の理解を超えた存在として話題となった人気キャラクター）とともに、背後には新たな温泉シャークの存在を感じさせる期待感あふれるデザインとなっている。
そして、本作にて主人公・速見天満を演じる柴田瑠歌、天満の祖父を演じる勝野洋をはじめ、前作から続けての出演となる金子清文、内藤正記、藤村拓矢、中西裕胡、椎名すみや、青柳尊哉（声の出演）、板倉光隆（声の出演）ら、第1弾のキャスト陣も発表。
前作に続き、脚本・監督をつとめるのは、鬼才・井上森人。柴田瑠歌、勝野洋、井上森人監督からコメントも到着した。
映画『温泉シャーク2 九州大決戦』は、9月4日より全国順次公開。
柴田瑠歌、勝野洋、井上森人監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■柴田瑠歌（速見天満役）
「今回、初主演を務めさせていただいた作品が『温泉シャーク2 九州大決戦』で本当に良かったと感じています！ スタッフ・キャストの皆さん、そしてロケ地・熊本県小国町の皆さんがとても温かく迎えてくださり、安心して撮影に臨むことができました。全力で取り組んだ作品です！ 絶対に！！楽しんでいただけると思いますので、ぜひたくさんの方にご覧いただけたら嬉しいです！」
■勝野洋（速見勇治役）
「今回の映画の舞台が、生まれ故郷の熊本県小国町の杖立温泉というご縁でサメ映画に出演したのですが、予想以上に楽しかったです。怖いやら、楽しいやら、なんだろう、素晴らしい作品になると思います」
■井上森人監督
「前作が想像以上にヒットし、みなさんからの『続編が見たい！』というメッセージを想像以上にいただき、想像以上にクラファンの支援が集まり、想像以上に早いペースで続編『温泉シャーク2 九州大決戦』ができました！ ドラマ、特撮、CG、音楽、ロケーション、サメ、サメ、サメ、全て想像以上にパワーアップしています！ みなさんに背中を押されたせいでできた映画です、絶対に見てください！」