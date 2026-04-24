Apple TVの「フライデーナイト ベースボール」で、日本時間25日11時にシカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャースの生配信が始まる。Apple TVは月額900円で、7日間の無料体験が用意されている。 ロサンゼルス・ドジャースは大谷翔平と山本由伸がけん引。対するシカゴ・カブスは今永昇太や鈴木誠也を擁する。 Apple TVはアップルのデバイス以外にも、アマゾンの「Fire TV」シリー