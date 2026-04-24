東京・港区で24日朝、タクシーと自転車が衝突する事故があり、自転車に乗っていた60代の女性が意識不明の重体となっています。午前9時45分ごろ、港区三田の「一の橋交差点」近くでタクシーと自転車がぶつかり、その後、目撃者が「交通事故です」と近くの交番に駆け込みました。警視庁によりますと、この事故で、自転車に乗っていた60代の女性が頭を強く打ち、意識不明の状態で病院に搬送されました。現場は見通しの良い直線道路で