テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、「最新研究“長生きしたいシニアは肉”医師が勧める新肉食習慣」と題して高齢者の食生活を特集した。スタジオには医師を招き肉や魚が健康、長寿につながる効果などを解説した。その中で６０代男性からの「朝昼晩、いつお肉を食べたらいいんでしょうか？」との質問を紹介。これに医師は「３食とも食べた方がいい。特に朝はたんぱく質が不足がちな