電動キックボードを日常の移動手段として活用する人が増える一方で、交通ルールを守れていない人もいるようです。電動キックボードは、16歳以上であれば手軽に乗れる車両ですが、特定小型原動機付自転車としての規制があり、違反内容によっては反則金の対象となるほか、刑事罰が科される場合もあります。 運転免許を必要としないため、詳細なルールや違反時の手続きについて正しく理解できていない