自宅でまとまった時間が取れるなら、イッキ見したい作品としておすすめしたいのが、Netflixオリジナルシリーズ『ONE PIECE』だ。尾田栄一郎の世界的人気漫画を原作とする実写版だが、本作の魅力は単なる再現性にとどまらない。物語とキャラクターに光を当て直し、誰にでも入り込めるドラマである。Netflixシリーズ『ONE PIECE』独占配信中○ルフィ、ナミ、ゾロ…“入りやすさ”を生むキャラクターの強さNetflixで実写化された『ONE